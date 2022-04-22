Луганск, 22 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике активисты движения «Мир Луганщины» начали проверку состояния памятников на освобождённой от националистов территории. Об этом сообщает РИА Новости.

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Активисты обследуют советские памятники о Великой Отечественной войне и мемориалы Вечного огня на освобождённой части ЛНР. Отмечается, что многие памятники нуждаются в ремонте, а огни не горят.

Ранее в Общественной палате РФ запустили акцию по восстановлению памятников на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик.