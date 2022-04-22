Брюссель, 22 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Европейский союз пока не намерен вводить централизованные ограничения на поставку нефти и газа из России, поскольку несколько стран-членов ЕС пригрозили наложить вето на это решение. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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«Будет очень сложно (достичь единодушия в ЕС по вопросу эмбарго), потому что некоторые страны-участницы уже заявили, что наложат вето на любое коллективное решение», — цитирует его Le Figaro.

Отмечается, что против полного отказа от энергоносителей из России выступают Германия, Австрия и Венгрия, поддерживают Польша и Франция.