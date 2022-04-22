Рамалла , 22 апреля, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас в ходе встречи в Рамалле с делегацией эмиссаров из Госдепа США возложил ответственность за обострение обстановки в регионе на Израиль. Об этом член ЦК ФАТХ, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх 21 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Kremlin.ru Махмуд Аббас

Хусейн аш-Шейх «Между Абу Мазеном (Аббасом) и американскими посланниками в четверг вечером состоялась откровенная встреча… Аббас потребовал срочного вмешательства администрации США, чтобы немедленно остановить эскалацию на палестинских территориях, в первую очередь в Восточном Иерусалиме».

По словам палестинского чиновника, Аббас предупредил вашингтонских гостей, что продолжение израильского насилия и «отсутствие политических перспектив» может подтолкнуть руководство ООП к выполнению своих ранее принятых решений. В числе которых — заморозка признания государственности Израиля до признания государственности Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Палестинской Автономии Махмуд Аббас обсудил со спецпосланником ООН по Ближневосточному урегулированию Тором Венсесландом ситуация в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между израильской полицией и палестинскими демонстрантами.

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