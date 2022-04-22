Якутск, 22 апреля 2022, 09:16 — REGNUM Реконструировать аэропорт Якутска, строить гостиницы и создавать перспективные туристические маршруты намерены в Якутии. Для выполнения этих задач будут искать инвесторов, соответствующее поручение дал глава региона Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Он считает ситуацию, складывающуюся в экономике региона, стимулом для переориентации на получение доходов из таких отраслей, как туризм, сельское хозяйство, строительство, пищевая промышленность и ЖКХ. Кроме того, развивать намерены энергоэффективные проекты.
В сфере туризма важными направлениями деятельности глава региона назвал создание туристско-рекреационного кластера «Ленские Столбы», строительство четырёхзвёздочной гостиницы и реконструкцию терминала аэропорта Якутска. Деньги на эти цели намерены получить благодаря инвесторам.
Как сообщало ИА REGNUM, в городской думе Якутска депутаты обсудили последствия санкционного давления и его влияние на ситуацию в столице региона. Подорожали строительные материалы и услуги, а бюджет придётся корректировать.