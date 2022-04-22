Грозный, 22 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Большинство оставшихся на «Азовстали» бойцов ВСУ и нацбатальонов хотят сдаться. Однако им не дает этого сделать их руководство. Есть даже факты расстрела тех, кто пожелал выйти с белым флагом из-за бетонных стен завода. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, приводя свидетельства одного из взятых в плен украинских бойцов. Он занимал огневую позицию на улице Азовская в городе Мариуполе, уточнил глава Чечни и показал интересные факты при допросе, который провел руководящий чеченскими подразделениями в Донбассе Адам Делимханов — депутат Госдумы («Единая Россия»).

Официальное интернет-представительство Президента Украины ВСУ

«Со слов пленного, большинство запертых под толстыми стенами завода желают покинуть данную территорию с белым флагом в руках. Эта инициатива категорически не приветствуется действующим командованием нацбатальонов. Более того, имеются подтвержденные свидетельства убийств собственных солдат, изъявивших желание сложить оружие», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он напомнил о неоднократном обращении российского военного руководства о добровольном выходе с завода по живым коридорам и о гарантиях предоставления нормальных условий для пленных. Но из-за того, что в «их кругах царит банальная дезинформация о том, что наши военнослужащие обстреливают мирное население, а про гарантии безопасности военнопленным и речи не идет», многие скрывающиеся на «Азовстали» до сих пор не решаются этого сделать.