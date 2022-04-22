Улан-Удэ, 22 апреля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В Бурятии завершено расследование уголовного дела против бывшего председателя комитета по управлению имуществом Улан-Удэ Анастасии Кузовлевой. Её обвиняют в получении крупной взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, в 2018–2019 года она получила от предпринимателей взятки за незаконное предоставление им земельных участков для строительства и других видов деятельности. Один из бизнесменов заплатил 1 млн рублей, второй — 500 тыс., третий — 100 тыс. рублей.

«В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала вину, раскаялась в совершенных преступлениях, и в целях содействия следствию заключила досудебное соглашение о сотрудничестве», — отметили в управлении.

К настоящему времени следователи завершили сбор доказательство по делу. При этом мера пресечения обвиняемой была смягчена — по решению суда Анастасию Кузовлеву отпустили под домашний арест.