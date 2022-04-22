Мазари-Шариф, Афганистан, 22 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Источники в Мазари-Шарифе, административном центре афганской провинции Балх, подтверждают, что произошло вооружённое столкновение между силами, связанными с Атто Мохаммадом Нуром, и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

Атто Мухаммад Нур — бывший губернатор провинции Балх (2004–2018), один из богатейших людей Афганистана, лидер таджиков Афганистана, в прошлом де-факто контролировал весь север страны.

Источники уточнили изданию, что вооружённое столкновение произошло около 19 часов 21 апреля на улице Баба Камбар в четвёртом округе Мазари-Шарифа.

Асиф Вазири, представитель полиции провинции Балх, сообщил, что в ходе столкновения были убиты Сухейль Змарай, родственник Атто Мохаммада Нура, и ещё один человек. Он добавил, что в руки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попали четыре единицы оружия.

Вазири ничего не сообщил о потерях талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Однако источники сообщили газете «8 Собх», что в ходе столкновения были убиты командир четвёртого округа и семеро его бойцов. Собеседники добавили, что Сухейль Змарай был племянником Атто Мохаммада Нура.

Напомним, 21 апреля в результате теракта в шиитской мечети в Мазари-Шарифе 50 человек погибли и более 100 получили ранения.