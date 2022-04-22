Москва, 22 апреля 2022, 09:05 — REGNUM В Москве на Профсоюзной улице возле дома 82 откроется уличная выставка, посвященная 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на портале мэра столицы.

День Победы
День Победы
Правительство Забайкалья

На выставке представят снимки военных корреспондентов, которые запечатлели повседневную жизнь бойцов Красной армии на передовой линии фронта в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят работы военных фотокорреспондентов Бориса Ярославцева, Михаила Трахмана, Бориса Вдовенко, Давида Минскера и др. Выставка, организованная Главархивом Москвы, заработает 28 апреля и продлится до 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2002 году в параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военнослужащих.

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