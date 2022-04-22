Москва, 22 апреля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Москве на Профсоюзной улице возле дома 82 откроется уличная выставка, посвященная 77-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на портале мэра столицы.

Правительство Забайкалья День Победы

На выставке представят снимки военных корреспондентов, которые запечатлели повседневную жизнь бойцов Красной армии на передовой линии фронта в годы Великой Отечественной войны.

Посетители увидят работы военных фотокорреспондентов Бориса Ярославцева, Михаила Трахмана, Бориса Вдовенко, Давида Минскера и др. Выставка, организованная Главархивом Москвы, заработает 28 апреля и продлится до 30 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2002 году в параде Победы в Москве примут участие 11 тысяч военнослужащих.

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