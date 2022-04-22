Белгород, 22 апреля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. На два часа раньше перестанут продавать алкогольную продукцию в некоторых приграничных территориях Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Алкоголь

На заседании парламента 21 апреля депутаты приняли решение запретить продажу спиртного на отдельных территориях, близких к границе, с 20:00 до 10:00. Под ограничения попали населённые пункты Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского и Ровеньского районов, Валуйского, Грайворонского и Шебекинского городских округов.

«Внесённые изменения позволят снизить доступность спиртных напитков для населения, и в том числе, будут способствовать снижению социальной напряжённости, соответственно, уменьшится количество правонарушений общественного порядка», — отметили инициаторы законопроекта.

В целом решение коснётся 60 организаций и 177 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции. На предприятия общественного питания действие закона распространяться не будет.