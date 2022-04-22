Чебоксары, 22 апреля 2022, 09:04 — REGNUM В рамках распоряжения государственным имуществом в сфере водоснабжения вице-премьеру Чувашии «неизвестно на сегодняшний день» о передаче объектов в концессию. Но концессии – это не «какое-то зло». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер – министр экономики Дмитрий Краснов.
После отчёта чиновника о программе приватизации государственного имущества депутат Игорь Моляков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») отметил, что «своеобразной формой приватизации является передача в концессию».
Игорь Моляков поинтересовался, «есть ли намерение передать в концессию» объекты водоснабжения. И в продолжение темы заметил:
Глава минэкономразвития Дмитрий Краснов открестился от таких планов, уточнив при этом, что это ситуация «на сегодняшний день»:
В то же время министр перечислил преимущества концессии, выделив инвестиционные вложения инвестора:
Напомним, что Дмитрий Краснов ранее заявил, что в Чувашии в программу приватизации государственного имущества «не просто» включается «всё подряд», а с учётом ряда факторов. Но объектов имущества «осталось не так много, всё было продано ещё до нас».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2022 года в Чувашии вступил в силу закон, согласно которому полномочия восьми муниципальных образований в сфере водоснабжения и водоотведения перешли республиканскому минстрою. В перечень таких муниципальных образований вошли Чебоксары, Новочебоксарск, Вурнары, Порецкое, Цивильск, Янтиково, Кирское поселение Алатырского района и Шихазанское сельское Канашского района.
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