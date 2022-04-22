Чебоксары, , 09:04 — REGNUM В рамках распоряжения государственным имуществом в сфере водоснабжения вице-премьеру Чувашии «неизвестно на сегодняшний день» о передаче объектов в концессию. Но концессии – это не «какое-то зло». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер – министр экономики Дмитрий Краснов.

В пункте водоснабжения Алексей Колчин © ИА REGNUM

После отчёта чиновника о программе приватизации государственного имущества депутат Игорь Моляков («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») отметил, что «своеобразной формой приватизации является передача в концессию».

«Нет ли у вас сведений о том, что сейчас крупные лакомые куски нашей промышленности готовятся именно в концессионное употребление?» — спросил парламентарий, имея в виду, прежде всего, объекты водоснабжения и водоотведения.

Игорь Моляков поинтересовался, «есть ли намерение передать в концессию» объекты водоснабжения. И в продолжение темы заметил:

«Мы уже приватизируем, приватизируем, уже нечего. Будет ли на следующий год программа реприватизации отдельных наиболее важных промышленных объектов Чувашской Республики?»

Глава минэкономразвития Дмитрий Краснов открестился от таких планов, уточнив при этом, что это ситуация «на сегодняшний день»:

«У нас в принципе все объекты промышленности на территории Чувашской Республики не являются государственной собственностью, они давно частные, поэтому здесь говорить о приватизации или концессионных формах государственно-частного партнёрства с промышленными предприятиями, наверное, пока смысла нет. Если говорить о государственном имуществе, мне неизвестно на сегодняшний день о разработке каких-то там программ о передаче в концессию, как вы говорите, объектов водоснабжения и водоотведения».

В то же время министр перечислил преимущества концессии, выделив инвестиционные вложения инвестора:

«Я не думаю, что концессия – это какое-то зло, при условии, если эта концессия имеет конкретный инвестиционный маркер».

Напомним, что Дмитрий Краснов ранее заявил, что в Чувашии в программу приватизации государственного имущества «не просто» включается «всё подряд», а с учётом ряда факторов. Но объектов имущества «осталось не так много, всё было продано ещё до нас».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 января 2022 года в Чувашии вступил в силу закон, согласно которому полномочия восьми муниципальных образований в сфере водоснабжения и водоотведения перешли республиканскому минстрою. В перечень таких муниципальных образований вошли Чебоксары, Новочебоксарск, Вурнары, Порецкое, Цивильск, Янтиково, Кирское поселение Алатырского района и Шихазанское сельское Канашского района.

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