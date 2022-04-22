Вашингтон, , 09:03 — REGNUM Президент США Джо Байден допустил провал американской политики в отношении Украины. Об этом пишет The Washington Post.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский полковник в отставке Уэс Мартин высказал мнение в колонке на сайте издания, что глава Белого дома не смог предотвратить конфликт дипломатическими методами. Автор привёл слова бывшего и. о. директора ЦРУ Майкла Морелла о том, что Байден выпадами против президента России Владимира Путина сплотил российскую элиту.

«Ни один гражданин России не смирится с тем, чтобы главный враг его государства внушал ему, какой может быть власть в его стране, а какой нет», — процитированы в материале слова Морелла.