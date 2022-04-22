Пенза, , 09:06 — REGNUM Из служебной командировки на Украину вернулись без потерь пензенские росгвардейцы. Встречали земляков родные и близкие, а также губернатор Олег Мельниченко.

Росгвардия Rosgvard.ru

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Глава Пензенской области подчеркнул, что военнослужащие в очередной раз доказали свой профессионализм и верность Родине, способность выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях.

«Мы все переживали за наших земляков, но особенно — их родные. Приятно видеть, как дети с восторгом смотрят на своих отцов, как радуются встрече матери и жены. Именно поддержка близких, я уверен, придавала бойцам еще больше мужества и решимости вдали от родного дома», — отметил Мельниченко, поблагодарив росгвардейцев за выполненную во время специальной военной операции работу.

«Пензенская область гордится своими земляками!» — заключил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик в Пензенскую область эвакуировано более 2 тыс. человек.

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