Париж, 22 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Французское правосудие выдало международный ордер на арест бывшего главы автомобильного концерна Renault-Nissan Карлоса Гона, сообщило обвинение агентству AFP в пятницу, 22 апреля.

World Economic Forum Карлос Гон

Бывший руководитель Renault-Nissan был арестован в Японии в ноябре 2018 года. Затем в конце 2019 года он бежал в Ливан.

Карлос Гон был арестован в ноябре 2018 года после обвинений в финансовом мошенничестве, занижении данных о зарплате и использовании корпоративных средств в личных целях. Карлос Гон отверг все обвинения.