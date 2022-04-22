Берлин, 22 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В 2022 году Германия за платит за поставки российских газа и нефти рекордную сумму. Об этом 21 апреля сообщает немецкое издание Deutsche Wirschafts Nachrichten.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

Отмечается, что расходы ФРГ на приобретение у России нефти могут в текущем году увеличиться с прошлогодних €11,4 млрд до €14,3 млрд, а затраты на приобретение российского голубого топлива могут возрасти с €8,8 млрд в 2021 году до €17,6 млрд в году текущем.

При этом добавляется, что еще €2 млрд будет потрачено Германией на закупку у России угля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам отказаться от использования системы навигации GPS.