Тюмень, , 08:58 — REGNUM Тюменская область вошла в пятерку лидеров по темпам строительства жилья. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Строительство жилья Inginstroy.ru

За первый квартал 2022 года в Тюменской области выдано 55 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью 378,2 тыс. кв. м. По данным Минстроя России, регион вошел в пятёрку лидеров по выданным разрешениям на строительство.

«По темпам ввода жилья Тюменская область на протяжении нескольких лет сохраняет лидерские позиции среди регионов России. В прошлом году в регионе введено на 9% больше запланированных квадратных метров. Высокий темп строительства обеспечивает конкуренцию на рынке недвижимости и влияет на ценовую политику. С учётом новых вызовов важно найти оптимальный баланс между спросом и предложением и сохранить темпы строительства жилья», — пояснил губернатор Тюменской области Александр Моор.

И добавил, что сейчас в регионе строится три миллиона «квадратов» жилья, из них половину планируется ввести в эксплуатацию в 2022 году.

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