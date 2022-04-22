Пермь, , 08:58 — REGNUM В Пермском крае в 2022 году на борьбу с борщевиком Сосновского из регионального бюджета выделят 30 млн рублей. Еще 10 млн рублей на эти цели выделят администрации муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Борщевик Ummagumma

По данным министерства агропромышленного комплекса, денежные средства выделяют 35 муниципалитетам. Больше всего средств достанется Пермскому муниципальному району (5,2 млн руб.), а также Чайковскому (3,5 млн руб.), Верещагинскому (3,3 млн руб.), Соликамскому (2,5 млн) и Чернушинскому (2,3 млн) городским округам. Другие территории региона займутся ликвидацией сорняка за счет муниципальных и частных средств.

Уничтожением борщевика займутся в мае–июне — до этапа цветения, чтобы растение не успело разбросать семена. В 2022 году планируется обработать более 4,7 тыс. га земель.

Стоит отметить, борщевик Сосновского завезен в регион несколько десятилетий назад в качестве сельскохозяйственной культуры, впоследствии ставшей быстро распространяющимся сорняком. Растение представляет опасность для людей, так как прикосновение к нему вызывает сильные ожоги и может привести к гибели человека. Процесс ликвидации сорняка сложный и затратный.