Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Министерство обороны США в течение нескольких недель пыталось связаться с Москвой, но все заканчивалось безрезультатно. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Джон Кирби Defense.gov

«Несколько недель мы пытались, они не заинтересованы», — сказал он на брифинге, трансляция которого велась на сайте Пентагона.

Таким образом он подтвердил свою точку зрения об отсутствии влияния санкций на коммуникацию между двумя странами в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что в течение последних полутора месяцев США поставили киевскому режиму оружие на сумму $1,65 млрд. Так, украинской стороне были предоставлены сотни ПЗРК Stinger, тысячи ПТРК Javelin, гранатомётов и других видов оружия.