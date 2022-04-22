Тбилиси, 22 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Грузию 21 апреля прибыла группа членов Конгресса США. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Флаг США

По данным журналистов, президент Грузии Саломе Зурабишвили принимала американскую делегацию в президентском дворце в Тбилиси. Она заявила, что рада принимать гостей во дворце, в котором ранее располагалось посольство США.

«Сегодня как никогда ваша поддержка и прочные отношения между нашими странами жизненно необходимы Грузии. Вашим приездом сюда вы подтверждаете, что стратегическое партнёрство Грузии и США – это не слова, а реальность», — сказала президент.

Зурабишвили заявила о благодарности Вашингтону за то, что он не оставляет Грузию без внимания.

Стоит отметить, что в Грузию из США прибыли сенаторы Гэри Питерс, Боб Кейси и Крис Кунс, а также члены палаты представителей Стефан Мерф, Кейт Лирайс, Дэвид Сисилин и Тед Дойч. Согласно сообщению американского посольства, делегаты планируют встретиться с представителями руководства страны и гражданского общества, чтобы обсудить давление на Россию из-за начала спецоперации по денацификации Украины.