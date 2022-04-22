Тампа, США, 22 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров преодолел отметку в 600 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 22 апреля сообщается на сайте лиги.

Nhl.com Никита Кучеров

Кучеров забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Теперь на счету 28-летнего игрока 601 очко в НХЛ – 241 шайба и 360 передач. Он стал 15-м российским хоккеистом, преодолевшим эту отметку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тампа» одержал победу над «Торонто» со счётом 8:1.