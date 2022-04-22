Варшава, , 08:55 — REGNUM Ситуация на Украине негативно сказывается на продовольственной безопасности развивающихся стран. Так, ограничение экспорта сельскохозяйственной продукции из России и Украины, а также рост стоимости энергоресурсов и удобрений привели к повышению мировых цен на продовольствие. Об этом заявили специалисты польского института международных отношений (PISM).

Опять санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперты напомнили, что Россия является более важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства, а также крупнейшим в мире производителем и экспортёром химических удобрений, снижение доступности которых в развивающихся странах «приведёт к сокращению сельскохозяйственного производства в ближайшие месяцы, а может быть, и годы», пишет RT со ссылкой на документ.

В этой связи специалисты призвали членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая страны Евросоюза и США, рассмотреть вариант ограничения рестрикций в отношении России.

«Возможно, необходимо будет даже содействовать (путём ограничения санкций) экспорту продовольствия и удобрений из России», — предполагают в Польском институте международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что усилия Всемирного банка, МВФ, ВТО и других международных институтов, направленные на предотвращение глобального дефицита продовольствия, скорее всего, окажутся неэффективными, если на РФ продолжат давить санкциями.

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По его словам, Острый дефицит продовольствия прежде всего почувствуют на себе страны, которые экспортировали продовольственное сырьё из России. Однако в той или иной степени дефицит продовольствия почувствует на себе всё мировое сообщество, в том числе США, страны ЕС и другие государства.

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