Варшава, 22 апреля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Ситуация на Украине негативно сказывается на продовольственной безопасности развивающихся стран. Так, ограничение экспорта сельскохозяйственной продукции из России и с Украины, а также рост стоимости энергоресурсов и удобрений привели к повышению мировых цен на продовольствие. Об этом заявили специалисты польского института международных отношений (PISM).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

Эксперты напомнили, что Россия является более важным поставщиком основной сельскохозяйственной продукции для большинства стран, а также крупнейшим в мире производителем и экспортёром химических удобрений, снижение доступности которых в развивающихся странах «приведёт к сокращению сельскохозяйственного производства в ближайшие месяцы, а может быть, и годы», пишет RT со ссылкой на документ.

В этой связи специалисты призвали членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая страны Евросоюза и США, рассмотреть вариант ограничения рестрикций в отношении России.

«Возможно, необходимо будет даже содействовать (путём ограничения санкций) экспорту продовольствия и удобрений из России», — предполагают в Польском институте международных отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов заявил, что усилия Всемирного банка, МВФ, ВТО и других международных институтов, направленные на предотвращение глобального дефицита продовольствия, скорее всего, окажутся неэффективными, если на РФ продолжат давить санкциями.

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По его словам, острый дефицит продовольствия прежде всего почувствуют на себе страны, которые экспортировали продовольственное сырьё из России. Однако в той или иной степени дефицит продовольствия почувствует на себе всё мировое сообщество, в том числе США, страны ЕС и другие государства.

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