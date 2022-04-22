Челябинск, , 08:55 — REGNUM Бывший глава Челябинской дирекции связи ОАО «РЖД» отдан под суд за майнинг на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Аппаратура для майнинга МВД РФ

Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями. Следователи считают, что в 2020 году этот гражданин разместил устройства для майнинга криптовалюты в служебных помещениях. Ущерб компании от его деятельности превысил 100 тыс. рублей.

Ущерб обвиняемый добровольно возместил. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска.