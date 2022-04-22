Москва, 22 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. В Москве сервисы такси, каршеринга и проката велосипедов и самокатов получат поддержку для сохранения рабочих мест в условиях санкций. Такое поручение дал мэр Сергей Собянин, сообщается на портале столичного правительства.

JoachimKohlerBremen Каршеринг

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, благодаря мерам можно будет сохранить более 200 тысяч рабочих мест, а сервисы останутся доступными. Принято решение об упрощении сертификации запчастей и комплектующих для автомобилей.

Рассматривается законопроект, инициированный Москвой, по снятию ограничения по досрочному выкупу лизинговых автомобилей. Это даст возможность выкупить без переплат более 12 тысяч машин такси и каршеринга.

Парк проката велосипедов и самокатов увеличится на 15 тысяч единиц. Всего для пользователей в 2022 году их будет доступно почти 50 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, первые беспилотные таксе будут запущены в Москве Минэкономразвития РФ и компанией «Яндекс».

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