Кызыл, 22 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Жителей Тувы предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Метель

По данным синоптиков, в течение суток 22 апреля в регионе ожидается сильный дождь, мокрый снег и снег. Ветер усилится до 15-20, а ночью 23 апреля — до 25 метров в секунду. Возможны метели, на дорогах гололедица.

В связи с этим жителям рекомендовано ограничить пребывание на улице, отказаться от поездок на большие расстояния и соблюдать меры пожарной безопасности.