Москва, 22 апреля, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России одобрило предложение о строительстве двух атомных ледоколов. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба министерства.

RIA Novosti archive / Vadim Zhernov Атомный ледокол

С предложением построить два новых атомных ледокола проекта 22 220 для Северного морского пути выступила корпорация Росатом. Ледоколы планируется построить в 2028 и 2030 годах на «Балтийском заводе». Уточняется, что Минпромторг предложение одобрил.

В министерстве также рассказали, что строительство новых ледоколов «Якутия» и «Чукотка» ведётся в соответствии с графиком благодаря высокой степени локализации производства.