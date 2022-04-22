Якутск, , 09:09 — REGNUM Суд вынес вердикт по уголовному делу, возбуждённому в отношении хозяйки частного дома, в котором при пожаре погибли четыре человека. Она признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе прокуратуры региона.

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Частный дом женщина предоставила для проведения корпоратива коллективов двух городских ресторанов. В здании были допущены нарушения противопожарной безопасности и произошло короткое замыкание проводки. Четыре человека погибли, отравившись угарным газом. ЧП произошло в июне 2021 года.

Хозяйка дома свою вину не признала, но государственное обвинение предоставило неопровержимые доказательства нарушений. Суд вынес обвинительный приговор. Женщина осуждена к шести годам заключения в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года на пожаре в частном доме в Якутии погибли шесть человек. Причинами возгорания называлось короткое замыкание проводки или несоблюдение правил пожарной безопасности при пользовании печью.