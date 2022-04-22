Уфа, , 08:55 — REGNUM Управляющую компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за ненадлежащую очистку кровли дома от снега в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Опасная зона. Сход снега с крыши. Осторожно сосульки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Сообщается, что весной 2022 года в г. Октябрьский на четырехлетнего ребенка с крыши многоквартирного дома по ул. Островского упал снег. Несовершеннолетний получил травму головы и проходил лечение в медучреждении.

В отношении управляющей компании было возбуждено административное дело по факту осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

Отмечается, что по итогам рассмотрения дела организация была оштрафована на 300 тысяч рублей. Сейчас нарушения устранены, виновное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, было возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Расследование дела продолжается.