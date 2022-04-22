Красноярск, , 08:52 — REGNUM В Кировском районе Красноярска проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар Pixabay.com

Тело 39-летнего мужчины с признаками отравления продуктами горения обнаружили 21 апреля во время тушения пожара в помещении автосервиса на улице Кутузова.

По предварительным данным, автосервис принадлежал погибшему мужчине. Накануне он употреблял спиртное с другими работниками автосервиса и остался там ночевать. Пожар начался около пяти утра 21 апреля.

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение мужчины с источниками огня при курении, либо неисправность электропроводки. В пожарную охрану о возгорании сообщили работники автосервиса.

Обстоятельств произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые экспертные исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края проводится проверка по факту гибели женщины при пожаре.

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