Симферополь, 22 апреля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Паническую боязнь по поводу интеграции южной части Украины с Россией испытывает киевский режим. Об этом 22 апреля заявил постпред Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом», — приводит его слова РИА Новости.

Также Мурадов подчеркнул, что Киев упорно ведет Украину к катастрофе и бросил в топку самоубийственной войны все ресурсы, а также провалил посевную кампанию, в чем позднее будет обвинять Россию.

«В это время юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению наших цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом», — добавил вице-премьер Крыма.

Кроме того, он указал, что никакие заявления и угрозы представителей киевского режима не смогут сломить глубинное стремление народов юга Украины и Крыма к единению и строительству стабильной мирной жизни.

При этом Мурадов добавил, что к распространению фейков о вывозе зерна голоде и нарушении Женевской конвенции «О защите гражданского населения во время войны» в освобожденных районах Херсонской и Запорожской областей украинских политиков толкает именно панический страх.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что «десятки» украинских военных проходят подготовку в Великобритании. Их учат управлять бронемашинами.