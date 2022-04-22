Оса, Пермский край, , 08:49 — REGNUM В Пермском крае во факту жестокого убийства 75-летней жительницы села Крылово Осинского городского округа возбудили уголовное дело. Обвинение в совершении преступления предъявлено односельчанину пенсионерки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Топор Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным ведомства, в селе Крылово 17 апреля 60-летний мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной. В ходе конфликта он вооружился топором и нанес им своей знакомой множественные удары по голове. Пермячка скончалась на месте.

Мужчина уже дал признательные показания. Обвиняемый заключен под стражу.