Тункинский район, Бурятия, , 08:47 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии 21 апреля произошёл пожар в административном здании телерадиопередающего центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Пожар в телерадиопередающем центре в Бурятии Агентство ГО и ЧС Бурятии

К моменту прибытия пожарных, здание было полностью охвачено огнём. В ликвидации возгорания было задействовано десять человек и три единицы техники.

«В результате пожара здание выгорело на площади 105 кв. м., на работу центра возгорание не повлияло. Предварительно причиной пожара могла явиться аварийная работа электрооборудования», — отметили в ведомстве.