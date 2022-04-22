Лондон, 22 апреля 2022, 08:46 — REGNUM Обострение ситуации на Украине стало «золотой лихорадкой» для производителей оружия на Западе, пишет британская The Independent.
Вместе с тем отмечается, что настоящая «золотая жила» — это милитаризация Европы в ближайшие годы.
Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что власти Соединённых Штатов не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи киевскому режиму, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении националистов.
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