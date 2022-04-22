Лондон, 22 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Обострение ситуации на Украине стало «золотой лихорадкой» для производителей оружия на Западе, пишет британская The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Вместе с тем отмечается, что настоящая «золотая жила» — это милитаризация Европы в ближайшие годы.

«Торговцы оружием стараются продвигать товары под знамёнами защиты демократических идеалов», — пишет издание.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что власти Соединённых Штатов не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи киевскому режиму, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении националистов.

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