В Британии назвали получателей выгоды от «золотой лихорадки» на Украине
Лондон, 22 апреля, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Обострение ситуации на Украине стало «золотой лихорадкой» для производителей оружия на Западе, пишет британская The Independent.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Оружие
Вместе с тем отмечается, что настоящая «золотая жила» — это милитаризация Европы в ближайшие годы.
«Торговцы оружием стараются продвигать товары под знамёнами защиты демократических идеалов», — пишет издание.
Напомним, ранее CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что власти Соединённых Штатов не имеют возможности отследить процесс распределения военной помощи киевскому режиму, в результате чего оружие может оказаться в распоряжении националистов.
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