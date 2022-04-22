Тампа, США, , 08:46 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:1.

Никита Кучеров Wayne

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу. На счету защитника Михаила Сергачёва один голевой пас.

Также в составе «Лайтнинг» по дублю оформили Алекс Киллорн и Росс Колтон. По одному голу забили Стивен Стэмкос, Ондржей Палат и Пэт Марун.

В составе «Торонто» точным броском отметился российский форвард Илья Михеев.

На сегодняшний день «Тампа» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 102 очка. «Торонто» идёт на третьем месте в Восточной конференции с 108 очками.

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