Москва, 25 апреля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Православные всего мира 24 апреля отмечали Пасху. Накануне этого праздника Благодатный огонь сошёл в Иерусалиме, в храме Гроба Господня. В Россию его частичку доставила делегация Фонда Андрея Первозванного.

Цитата из видео РПЦ Пасха! Святейший Патриарх Кирилл возглавил торжественное богослужение в Храме Христа Спасителя.

Главное пасхальное богослужение по случаю праздника Воскресения Христова состоялось в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. В нём принял участие российский президент Владимир Путин.

Перед началом пасхальной службы с посланием и поздравлением выступил патриарх Кирилл. Основной темой речи стала «любовь», которую нужно сохранять между людьми.

Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию о том, как мир встречает Светлое Христово Воскресение.

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