Джакарта, 22 апреля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Иностранные группы активистов заявляют о случаях незаконной отправки отходов из Канады в ряд развивающихся стран, в том числе в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Активисты The Fifth Estate обнаружили, что компания по переработке отходов Kanda незаконно вывозила несортированные бытовые отходы. Отгрузка осуществляется путем сокрытия несортированных отходов в мусоре, получившем разрешение на вывоз.

По словам активистов, ежегодно сортируется 3,3 млн тонн пластиковых отходов. Однако перерабатывается менее 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом в Париже.

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