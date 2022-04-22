Москва, 22 апреля 2022, 08:43 — REGNUM Российским авиакомпаниям следует отказаться от использования системы навигации GPS. С такой рекомендацией обратилась к авиаперевозчикам Росавиация, пишет 22 апреля газета «Известия».
Причиной является участившиеся случаи «глушения» сигналов GPS на фоне специальной военной операции России на Украине. Соответствующая информация поступила от Европейского агентства по безопасности полётов.
Также даны поручения «Госкорпорации по ОрВД» оказывать помощь пилотам в случае отключения GPS.