Москва, , 08:42 — REGNUM Ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия»). Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Гипермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мера, по мнению парламентария, поддержит малый бизнес, даст импульс развитию ярмаркам и фермерским рынкам, отмечает RT.

Как сообщало ранее, в Госдуме и Совфеде регулярно предлагают ограничить работу супермаркетов. Например, в 2019 году с подобным предложением выступил сенатор Алексей Кондратьев, он предложил ограничить работу крупных супермаркетов и в субботу, и в воскресенье. Парламентарий ссылался на практику западных стран. В Госдуме не нашло поддержки его предложение, которое назвали лоббизмом, а сенатору указали на то, что ограничения должны быть разумны и не мешать людям жить. Запрет работы торговых сетей по выходным дням серьёзно подорвёт доступность магазинов для жителей страны, говорили в Госдуме.

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