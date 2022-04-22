Москва, 22 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Ограничить работу гипермаркетов по воскресеньям предложил депутат Госдумы Олег Матвейчев («Единая Россия»). Соответствующее письмо он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гипермаркет

Мера, по мнению парламентария, поддержит малый бизнес, даст импульс развитию ярмаркам и фермерским рынкам, отмечает RT.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме и Совфеде регулярно предлагают ограничить работу супермаркетов. Например, в 2019 году с подобным предложением выступил сенатор Алексей Кондратьев, он предложил ограничить работу крупных супермаркетов и в субботу, и в воскресенье. Парламентарий ссылался на практику западных стран. В Госдуме не нашло поддержки его предложение, которое назвали лоббизмом, а сенатору указали на то, что ограничения должны быть разумны и не мешать людям жить. Запрет работы торговых сетей по выходным дням серьёзно подорвёт доступность магазинов для жителей страны, говорили в Госдуме.