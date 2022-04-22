Колпашевский район, Томская область, 22 апреля, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Колпашевском районе Томской области из-за подъёма уровня реки Обь произошло затопление участка дороги Томск – Каргала – Колпашево. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Светлана Шаповалова Паводок на Оби

«Движение транспортных средств на участке закрыто, установлены запрещающие знаки и организовано круглосуточное дежурство дорожной службы», — отметили в ведомстве.

Спасатели отмечают также, что подтопленный участок является технологическим проездом, и эксплуатируется исключительно во время действия ледовой переправы. Его закрытие происходит ежегодно на срок до четырёх месяцев.

Уровень реки в настоящий момент не превышает критических значений, а транспортное сообщение с селом Озёрное не нарушено.