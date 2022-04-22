Грозный, 22 апреля 2022, 08:41 — REGNUM В планах главы Чечни Рамзана Кадырова нет даже мысли убить украинского президента Владимира Зеленского. Для чеченского лидера он всего лишь хороший игрок КВН, а вот для тех, кто делал на него ставку, он — отработанный материал, поэтому ему следует спасаться бегством. Так заявил Кадыров, комментируя слухи о намерении ликвидировать Зеленского. Аудиозапись глава Чечни поздно ночью 22 апреля опубликовал в своем Telegram-канале.
При этом он ответил тем, кто распускает слухи о нем, что давно привык к ним.