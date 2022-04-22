Грозный, , 08:41 — REGNUM В планах главы Чечни Рамзана Кадырова нет даже мысли убить украинского президента Владимира Зеленского. Для чеченского лидера он всего лишь хороший игрок КВН, а вот для тех, кто делал на него ставку, он — отработанный материал, поэтому ему следует спасаться бегством. Так заявил Кадыров, комментируя слухи о намерении ликвидировать Зеленского. Аудиозапись глава Чечни поздно ночью 22 апреля опубликовал в своем Telegram-канале.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас лежу и читаю такую ерунду, что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги! Они так поступают с испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят… Потом будет поздно. А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН. Так что, и не жил ты достойно, и не умрешь ты достойно. Давай, беги куда глаза глядят», — прокомментировал Кадыров очередной слух про себя.

При этом он ответил тем, кто распускает слухи о нем, что давно привык к ним.