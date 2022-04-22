Пермь, 22 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Перми суд рассмотрел уголовное дело о поджоге кафе-гостиницы ради получения страховой выплаты в 12,5 млн рублей. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Установлено, что в конце 2016 года пермяка возник план по имитации наступления страхового случая ради незаконного получения денег. В преступление он вовлек сыновей. На тот момент один из них был несовершеннолетним.

Злоумышленник продумал детальный план по поджогу принадлежащего ему на праве собственности и застрахованного здания кафе-гостиницы, расположенного в Соликамском районе Пермского края. Он подготовил все необходимое, включая канистры с бензином, и поручил поджечь здание своим детям. Сыновья выполнили просьбу отца.

Собственник сгоревшей гостиницы обратился в страховую компанию за получением страховой выплаты. Через Арбитражный суд Пермского края обманным путём злоумышленника удалось взыскать со страховщика 12,5 млн рублей.

Суд назначил мужчине шесть лет лишения свободы, одному сыну – три года лишения свободы. Отбывать наказание фигуранты будут в исправительной колонии общего режима. Второго сына приговорили к десяти месяца исправительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Отец и сыновья должны возместить ущерб, нанесенный страховой компании.