Самара, 22 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Сопровождать проекты комплексного развития территорий в Тольятти и Самаре поручил чиновникам глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Данный вопрос был рассмотрен на совещании по реализации перспективных проектов комплексного развития территорий этих городов, которыми предусматривается не только возведение жилых домов, но и объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также благоустройство и создание новых общественных пространств.

По словам главы региона, в непростой ситуации строительный сектор может стать локомотивом для развитая некоторых смежных отраслей.

«В нынешних особых условиях поддержка экономики осуществляется по многим направлениям. Поддержка строительной отрасли дает колоссальный мультипликативный эффект. И успешная реализация крупных проектов – это тоже значительный вклад в антикризисные меры», — приводит пресс-служба его слова.

Отмечается, что сейчас проекты проходят стадию проработки концепции. Азаров поручил главам Тольятти и Самары, а также министрам строительства и экономического развития постоянно сопровождать эти проекты и оказывать необходимую помощь при их реализации.