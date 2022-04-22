Кишинёв, , 08:39 — REGNUM Большинство депутатов парламента Молдавии поддержали предложение правительства республики продлить режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране на 60 дней. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Молдавия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Перед депутатами выступила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Она заявила, что сохраняются риски прекращения подачи в страну газа и электроэнергии. Также ожидается прибытие новых беженцев с Украины.

За продление режима ЧП проголосовали 55 депутатов из 101. Против были оппозиционные члены парламента.

Напомним, данный режим в Молдавии позволяет властям вводить ограничения на потребление разных видов энергии, а также упрощает процедуру выделения средств из бюджета на незапланированные расходы. Кроме того, запрещены массовые акции, а работа СМИ находится под дополнительным контролем.