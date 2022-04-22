Москва, 22 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Введение неразумных санкций против России президентом США Джозефом Байденом толкает мир в пропасть небывалого социально-экономического кризиса, а в Африке может спровоцировать невиданный голод. Такое заявление сделала директор Института Африки РАН Ирина Абрамова в беседе с РИА Новости.

(сс) Feed My Starving Children Дети Африки

По мнению Абрамовой, Байден является истинным виновником голода, угрожающего сегодня Африке. Санкции в отношении Москвы привели к разрыву логистических путей доставки зерна из России в Африку, где хлеб является основным продуктом питания для миллионов людей. При этом Абрамова отметила, что российское зерно поставлялось во многие страны континента, часть из них импортировала зерно только из России.

По словам Абрамовой, Байден и его союзники в антироссийском угаре «не ведают, что творят». Невиданный, страшный голод может охватить Африку не через, а уже в ближайшие месяцы, и его последствия будут ужасающими. Директор Института Африки РАН уточнила, что в Европу хлынут миллионы голодных беженцев из стран Африки, и миграционный кризис 2015 года, когда в Европу прибыло около 2 млн беженцев из Африки, Ближнего Востока и Азии, «покажется европейцам цветочками».

«Вот о чём на самом деле сегодня надо бить во все колокола, вот чем должны в настоящее время заниматься ООН, Международный валютный фонд и другие международные организации, а не переводить огульно стрелки в сторону России», — добавила Абрамова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным немецкого журнала Der Spiegel, резкое снижение экспорта зерновых культур из России и с Украины может привести к голоду в странах Африки и Ближнего Востока.