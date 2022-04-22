Лондон, 22 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. «Десятки» украинских военных проходят подготовку в Великобритании. Их учат управлять бронемашинами, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон.

Foreign and Commonwealth Office Борис Джонсон

По окончании подготовки украинских военных отправят на родину вместе с партией из 120 бронированных машин. В их числе 80 боевых бронетранспортеров Mastiff, Husky и Wolfhound, а также бронемашины для разведки, медицинские, ремонтно-эвакуационные и командно-штабные автомобили.

«Могу сказать, что в данный момент мы учим украинцев в Польше применять средства противовоздушной обороны, а в Великобритании — использовать бронированные машины», — приводит слова Джонсона газета The Guardian.

Как сообщало ИА REGNUM, после встречи британского премьера с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве на Даунинг-стрит заявили, что Украина получит военную помощь в виде 120 единиц бронетехники и новых противокорабельных ракетных комплексов.

Читайте также: Британия поставит Киеву противокорабельные ракеты