Токио, 22 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Токийский храм Ясукуни, считающийся в Азии символом японского милитаризма, 22 апреля посетили более 100 депутатов из разных японских партий, в том числе правящей Либерально-демократической (ЛДП). Об этом сообщает телеканал NHK.

Гитлерюгенд посещает храм Ясукуни. 1938

Массовое паломничество в знаковое место было совершено политиками в связи с началом весеннего храмового фестиваля.

По информации телеканала, 21 апреля храм Ясукуни посетили бывший премьер-министр Синдзо Абэ и председатель политсовета ЛДП Санаэ Такаити.

Напомним, именно Абэ в декабре 2013 года стал последним действующим премьер-министром Японии, лично посетившим храм Ясукуни. Тогда его поступок вызвал жёсткую критику со стороны Китая, Южной Кореи и ряда других стран Азии, посчитавших такой шаг оправданием японской агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кисида 21 апреля сделал подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки всех солдат, погибших во время японских войн, в том числе казнённых после Второй мировой войны военных преступников.

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