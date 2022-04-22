Омск, , 08:36 — REGNUM Житель Омска избил сожительницу до смерти, узнав об измене. Как сообщили ИА REGNUM 22 апреля в следственном управлении СКР по Омской области, против 40-летнего омича возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

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Утром 21 апреля в квартире на улице Маргелова в Омске было обнаружено тело 35-летней женщины. По версии следствия, её 40-летний сожитель накануне узнал от знакомых о её неверности. В ходе ссоры злоумышленник жестоко избил женщину. Она умерла от разрывов внутренних органов.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кудымкарском муниципальном округе Пермского края местный житель признан виновным в убийстве матери.

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