Кишинёв, , 08:35 — REGNUM Предложение правительства Молдавии о продлении еще на 60 дней режима чрезвычайного положения в республике из-за ситуации вокруг Украины одобрено молдавским парламентом. Об этом журналистам сообщил спикер законодательного органа страны Игорь Гросу.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в пользу указанного решения проголосовали 55 депутатов. Всего в молдавском парламенте заседает 101 законодатель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну предупредил жителей республики о скором дефиците электроэнергии в стране.

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